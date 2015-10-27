阿富汗、巴基斯坦地震死亡人数接近300 救援人员紧急提供援助

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透喀布尔/伊斯兰堡10月27日（记者 Asad Hashim） - 阿富汗和巴基斯坦北部的大规模地震导致至少275人丧生，救援人员周二紧急向受灾者提供援助。
巴基斯坦媒体报导称，很多人因担心发生余震，昨夜在寒冷的天气中待在户外。
“救援工作正在进行中，正在提供帐篷、毯子和睡袋，”巴基斯坦灾难管理官员Latif ur Rehman在西北部城市白沙瓦对路透说道。
巴基斯坦国家灾难管理局称，军方和民间机构向受灾地区派出了数架直升机评估灾情并进行救援。
在阿富汗，救援工作可能受塔利班武装引发的安全威胁影响，巴达赫尚省等地已经有超过50人死亡。
数百栋房屋被毁，受灾者更难度过寒冷的天气。
未来几天死亡人数可能上升，因地震造成震中兴都库什山脉大多数地区的通讯中断。
巴基斯坦已确认228人死亡。
美国地震调查局称，周一下午发生7.5级地震后，又发生了七次余震，余震最高震级达4.8级。最近一次余震发生在周二拂晓前不久。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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