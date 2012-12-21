分析：为何美国贫富分化严重？

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
(本文由路透中文网编译提供)
路透印第安纳波利斯12月20日 - 一些富裕国家贫富不均情况突出，其中以美国为最。
美国贫富不均严重程度超过其他所有发达国家。经济合作与发展组织(OECD)34个成员国中，只有智利、墨西哥和土耳其的贫富悬殊程度较美国更严重。
那么美国贫富如此不均的原因何在？美国国会研究服务中心今年早些时候发布的报告中，提到了一些可能的原因。
原因之一是，其他多数富国的社会项目支出占整体经济的比重较美国高，这往往有助于缓解贫富悬殊。2009年，德国公共社会支出相当于GDP的27.8%，而美国该比例仅为19.2%。
第二个原因是税收制度。OECD经济学家2012年进行的一项研究发现，整体上，一个国家在社会项目上的支出越多、税收和转移体系越进步，在抑制贫富悬殊方面就会做得越好。美国在通过税收和福利降低贫富不均方面的成效逊于OECD平均水平，德国则优于平均水平。
澳大利亚在社会项目上的支出低于OECD平均水平，但在降低贫富不均方面的成效优于平均水平。经济学家认为，这可能是因为澳大利亚的社会项目更明确地针对低收入家庭。
第三个可能的原因是收入分配方式。OECD的福斯特（Michael Forster）认为，讲英语的国家贫富分化可能更严重，因母语为英语的企业高管比母语不是英语的高管有更多选择，因此就可以要求更高薪水。
一些研究人员并指出，对待穷人的态度可能也会影响贫富分化程度。2008年一项OECD研究发现，与北欧和欧洲大陆国家的受访者相比，在美国和韩国有更高比例的受访者认为：穷人之所以穷，是因为他们懒。
这与美国人一个普遍理念呼应，即：工作足够努力，就可以变成富人。作家斯坦贝克（John Steinbeck）曾写道，在美国，“穷人不认为自己是被剥削的无产阶级，而认为自己是暂时落魄的百万富翁。”
不过近期的研究显示，现在在美国，子女明显能超越父辈所属阶层的可能性低于其他发达国家。（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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