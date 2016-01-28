全球性别和薪资平等进展缓慢--报告

路透纽约1月27日（记者 Patricia Reaney） - 咨询公司Mercer的报告称，全球在性别和薪资平等方面进展缓慢，职场所有级别和董事会里女性代表人数都不足。

尽管女性占公司人数的平均比例达到40%，女性经理和高级经理的比例只有33%和26%。高管级别的女性比例只有20%，因为企业建立人才渠道以推动多样化的进程缓慢。

Mercer的这份报告据称是同类研究中最大、最综合的。报告显示，女性在职场获得完全的平等仍面临障碍，尽管过去几十年情况有所改善。

“按照目前全球范围内变化的速度，在2050年以前我们在职场看不到任何形式的性别平等，”Mercer的Patricia A. Milligan在周三报告发布后表示。

她指出，女性未被充分代表是种“经济和社会的扭曲”，如果企业不采取行动，这种扭曲就会继续。

“在我们的有生之年，将看不到任何形式的真正薪资平等，”Milligan说道。

这份报告涵盖了42个国家的583家机构，这些机构代表着320万名职员。该报告显示，职业发展越往上走，职场的女性人数呈下降趋势。（完）