全球性别和薪资平等进展缓慢--报告

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月27日 - 咨询公司Mercer的报告称，全球在性别和薪资平等方面进展缓慢，职场所有级别和董事会里女性代表人数都不足。
尽管女性占公司人数的平均比例达到40%，女性经理和高级经理的比例只有33%和26%。高管级别的女性比例只有20%，因为企业建立人才渠道以推动多样化的进程缓慢。
Mercer的这份报告据称是同类研究中最大、最综合的。报告显示，女性在职场获得完全的平等仍面临障碍，尽管过去几十年情况有所改善。
“按照目前全球范围内变化的速度，在2050年以前我们在职场看不到任何形式的性别平等，”Mercer的Patricia A. Milligan在周三报告发布后表示。
她指出，女性未被充分代表是种“经济和社会的扭曲”，如果企业不采取行动，这种扭曲就会继续。
“在我们的有生之年，将看不到任何形式的真正薪资平等，”Milligan说道。
这份报告涵盖了42个国家的583家机构，这些机构代表着320万名职员。该报告显示，职业发展越往上走，职场的女性人数呈下降趋势。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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