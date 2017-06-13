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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 21:51 BJT

美国热股：Equinix宣布将与阿里云在云计算领域展开合作，盘初小涨

路透6月13日 - 美国数据中心服务商Equinix宣布将与阿里云在云计算领域展开合作。

Equinix股价周二盘初小涨0.5%，报427.24美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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