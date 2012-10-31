各国机械生产商冀望中国经济在2013年反弹

路透东京/北京10月30日电---全球经济放缓的速度高於预期,年底前几乎看不到缓和的迹象,在经历了又一个令人沮丧的季度後,重型设备生产商正将希望寄托于中国经济明年在刺激之下展开反弹.

日本挖掘机生产商小松制作所(6301.T)周二表示,预计中国今年第四季对建筑和矿山设备的需求下降40%.其中国同业三一重工(600031.SS)在前一天公布第三季利润下滑将近60%.

"中国机械行业正处在探底过程,"长江证券分析师Zhang Cheng表示.

"预计明年机械行业将保持当前的水准或逐步上升.原因有二,首先,明年的固定资产投资预计会略高於今年.其次,今年的基数较低."

全球重型机械制造商遭遇挫折,因为全球最大建筑市场中国的经济增长自2011年下半年以来势头减弱.今年第三季经济增长率降至7.4%,为三年多来最低.

全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)上周调降2012年预估,为今年以来第二次.该公司指出,第三季其在中国的销售速度放缓,而且尚未出现改善迹象.

在卡特彼勒之前,通用电气(奇异,GE)(GE.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)(HON.N)等美国大型制造商也都做出了谨慎评估.他们认为,经济复苏仍然脆弱,充其量也就是温和.

欧洲方面,法国工程和基础设施公司施耐德电气(SCHN.PA)上周亦下调全年营收预估.全球最大的轴承制造商及制造业风向标--瑞典SKF(SKFb.ST)本月稍早称,因需求下降正在减产.

**寻觅转机**

尽管一些市场已经出现改善迹象,例如卡特彼勒第三季获利因美国销量反弹而略超预期,但人们大部分注意力仍聚焦于中国前景上.

小松制作所周二公布营业利润下降14%,公司在日本和北美的强劲营收未能抵消中国和印尼需求下滑影响.公司预期,在日本财年结束前,中国市场销售情况不会有太大改善.日本财年从4月开始到翌年3月结束.

三一重工则认为2013年就将迎来行业复苏.公司总裁向文波周五接受路透采访时表示,他预计未来几年工程机械将迎来一个黄金发展期.

卡特彼勒预计中国明年会扩大刺激经济支出规模,届时中国经济成长率可能会回升到8.5%.但公司预期全球经济要到2013年下半年才会好转.

瑞士工程集团ABBABBN.VX上周表示,第三季来自中国的订单逐渐稳定.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/梁睿雪;审校 王丽鑫/程琳

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