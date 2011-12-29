版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 08:52 BJT

中国基金经理未来三个月股票建议配比下降

路透最新月度调查显示，中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比下降至80.6%；债券持仓和现金建议配比均有明显回升。欧债危机的恶化以及国内经济放缓增长对上市公司业绩的影响，均令基金经理投资风格趋谨慎。本次共有九位基金经理参与调查。上月股票的持仓建议配比为84.4%。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐