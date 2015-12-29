恒大地产斥204亿元人民币向周大福等收购内地地产项目（更新版）

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路透香港12月29日 - 近月频频进行收购的中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)再有新动作，公司周二先后宣布，向香港富商郑裕彤旗下周大福企业及新世界中国0917.HK收购多个内地房地产项目，涉资共达204亿元人民币。

连同稍早向信和置业(0083.HK)及华人置业(0127.HK)收购的中港地产项目，恒大短短两个月左右自香港发展商手中＂接货＂逾400亿港元。

恒大地产今天宣布的收购，包括新世界中国持有位于贵阳市观山湖区的住宅、办公楼、商业及公共配套项目，可发展总建筑面积约407万平方米，作价53亿元；以及位于成都的住宅、商业、酒店及配套项目，可发展总建筑面积约304万平方米，作价20亿元。

同时，恒大地产与新世界中国及新世界发展(0017.HK)最终控股股东周大福企业订立五份协议，收购位于青岛、上海及北京的房地产项目，涉资共131亿元。

恒大地产表示，收购款项将由公司发行永续债及内部资源支付。

该公司上周宣布，向新世界发展联同新世界中国，以及周大福企业分别发行本金额9亿及6亿美元，初始分派率7%的永久可换股证券，原来条款为认购方可按初步换股价每股8.06港元转换为股份。但恒大地产今天称，已修改条款，证券将不可转换为股份，而证券的初始分派率亦由7%调高至9%，永久证券发行已于今天完成。

恒大地产今年收购动作频频，公司先在10月以35亿港元向信和置业收购位于重庆的商住物业发展项目，并在上月以125亿港元向华人置业收购位于香港湾仔的＂美国万通大厦＂整幢甲级商厦。

连同向周大福等的收购，恒大短短两个月从香港地产商买入逾400亿港元的房地产资产。

此外，公司上月亦宣布进军保险业，以约39.4亿元人民币收购中新大东方人寿之50%股权，并将易名为“恒大人寿”。

恒大地产此前将今年全年的销售目标上调至1,800亿元人民币，较去年的实际合约销售额增36.9%。

恒大地产股份早盘开市前停牌，午盘恢复交易后股价无大变动。（完）

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