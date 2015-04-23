爱立信称中国市场低利润率和北美业务迟滞令第一季获利承压（更新版）

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透斯德哥尔摩4月23日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信)(ERICb.ST)周四表示，预计在关键的北美市场的营收将继续低迷，与此同时中国料将进一步快速推进4G网络。爱立信今日公布第一季营业利润不及市场预期。
爱立信称，数据流量的劲增意味着北美地区需要对网络体系进一步升级，最新一代4G/LTE网络已经大体铺设完成，电信运营商的支出已经转向容量的升级扩增。
“不过，基于目前的可见情况，我们预计中国大陆将继续快速推行4G网络的铺设，而北美地区移动宽带业务的发展在短期料仍低迷。”爱立信在声明中表示。
爱立信在中国网络铺设中所占份额增加，但这部分业务的利润率较低。另一方面，北美市场软件扩容升级业务的利润虽然更丰厚，但爱立信在这块的份额却下降。以上因素导致爱立信的获利承压。
爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于路透调查访问的分析师平均预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。
网络部门的营收占据爱立信整体的约一半，第一季为同比下降9%，去年第四季为下降7%。
爱立信第一季整体营收为535亿克朗，基本与532亿的预估一致。毛利润率为35.4%，分析师的预测均值为37.1%。爱立信目前是全球最大的移动网络设备生产商。(完)
(编译 高琦 审校 李婷仪)
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