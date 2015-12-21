爱立信与苹果签署专利许可协议 了结相关诉讼

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透斯德哥尔摩12月21日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周一表示，已经与美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)签署一份专利许可协议，但未详述将从该协议中获利多少。
但爱立信估计，2015年从知识产权中获得的总体营收将达到130-140亿瑞典克朗(15.2-16.4亿美元)，高于2014年的99亿克朗。其中包括与苹果和解带来的正面效应。
今年1月，爱立信就移动技术许可付费问题起诉苹果，对当月稍早苹果提起的诉讼做出回应。
分析师原来根据手机销量与每部手机的专利费情况估计，如果与苹果之间的纠纷解决方式符合爱立信的要求，则苹果每年须向其支付20-60亿瑞典克朗。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。