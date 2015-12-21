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国际财经 | 2015年 12月 22日 星期二 07:14 BJT

爱立信宣布与苹果签署一项专利许可协议 股价齐涨

路透12月21日 - 瑞典移动通信设备商爱立信(ERIC.O)宣布与美国苹果公司(AAPL.O)签署了一项专利授权协议，从而结束了双方长达一年的专利权争议。

周一盘初，爱立信急升6.24%，报9.70美元。苹果上扬1.0%，报107美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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