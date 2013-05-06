中国欲铺设4G网络 爱立信预计设备厂商竞争激烈

路透斯德哥尔摩5月3日 - 爱立信(ERICb.ST)预计，随着中国准备斥巨资架设高速网络，通讯设备制造商将展开残酷竞争，在获利能力已经承压之际进一步挤压利润。

中国华为和中兴(000063.SZ)10年来的价格战已把北电和摩托罗拉等供应商挤出市场，阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等较小型企业则深陷亏损。

将缓解产业问题的希望寄托于中国今年稍晚推广4G网络(即LTE)的设备制造商，恐怕要失望。

在一个国家全面铺设网络时，往往硬件成分要多于软件，比更新已有网络利润率低，后者软件内容多于硬件。

“这是全新的LTE铺设项目，我们当然知道...网络铺设项目的盈利能力较低，”爱立信网络部门主管Johan Wibergh本周稍早称。

中国三大移动运营商--中国移动、中国联通(0762.HK)和中国电信计划今年斥资共计3,450亿元人民币(560亿美元)，用于网络升级和4G。

Wibergh称，这些旗舰项目将吸引设备制造商的激烈竞争，包括中国本土巨头华为和中兴。华为是仅次于爱立信的全球第二大设备供应商。

不过Wibergh认为，中国以外地区多年的价格压力缓解，称该公司2012年已经提价，虽然幅度不大。

他表示，处境艰难的制造商现在对牺牲利润进行价格战的兴趣下降。

“我想最糟糕的情况已经过去，”他称。“我想这个行业的成员都需要某种程度的稳定。”(完)

(编译 王丽鑫； 审校 程琳)

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