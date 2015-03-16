爱立信将收购中昱科技的电信业务

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透斯德哥尔摩3月16日 - 瑞典电信设备制造商爱立信周一称，将收购中国中昱科技(8226.HK)的电信业务，该业务约有1,000名员工。
爱立信称，收购的公司将在今年第二季与其全球服务业务合并。该交易的价格没有披露。
爱立信上周在瑞典裁员2,200人，主要在研发和供应部门，为其最新节本计划的一部分。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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