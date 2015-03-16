爱立信将收购中昱科技的电信业务

路透斯德哥尔摩3月16日 - 瑞典电信设备制造商爱立信周一称，将收购中国中昱科技(8226.HK)的电信业务，该业务约有1,000名员工。

爱立信称，收购的公司将在今年第二季与其全球服务业务合并。该交易的价格没有披露。

爱立信上周在瑞典裁员2,200人，主要在研发和供应部门，为其最新节本计划的一部分。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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