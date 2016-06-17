爱立信中国事业可能涉及贪腐 遭美国当局调查--瑞典日报

路透斯德哥尔摩6月17日 - 瑞典日报(SvD)周四晚间引述未具名消息来源称，瑞典移动电讯设备厂商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)遭到美国当局调查，因爱立信的中国事业可能涉及贪腐。

SvD网站指出，美国证券交易委员会(SEC)及司法部正在调查爱立信。爱立信的股票在斯德哥尔摩及纳斯达克(Nasdaq)皆有挂牌。

爱立信发言人在电子邮件新闻稿中拒绝评论上述报导，只表示爱立信配合美国当局，回答2013年3月时接获有关公司业务的询问。

“作为一家上市公司，我们一直遵守公开披露对公司或公司财务有重大影响的事件讯息，”该发言人称。

该发言人表示，爱立信2013年向媒体证实，接获美国当局要求提供资讯。根据当时的媒体报导，美国当局当时调查爱立信在罗马尼亚的商业行为。

SvD指出，爱立信一名前任亚洲高管，在爱立信的一家供应商有商业利益，违反公司政策，但不确定这是否在此次调查范围之内。

瑞典日报称，美国证券交易委员会也对爱立信旗下Microwave Systems的一些交易感到兴趣。爱立信在2006年剥离Microwave Systems。(完)