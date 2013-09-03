爱立信将投资10.5亿美元新建三个数据中心

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透斯德哥尔摩9月2日 - 全球最大移动网络基础设施公司--爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周一称，将在未来五年投入约70亿瑞典克朗(10.5亿美元)新建三个数据中心。
爱立信称，其中两个数据中心将设在瑞典，另一个在加拿大。
爱立信执行长Hans Vestberg表示，有50亿克朗的投资将在瑞典进行。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。