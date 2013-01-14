爱立信和华为获得沙特Mobily共计2.56亿美元合约

英退欧和政治不确定料抑制欧洲保险业并购活动--评级机构
路透伦敦4月10日 - 评级机构AM Best周一称，英国退出欧盟和欧洲的政治不确定性可能会抑制欧洲保险业今年的并购活动。
路透吉达1月13日 - 沙特阿拉伯电信服务提供商Etihad Etisalat(Mobily)7020.SE周日称,将总价值2.56亿美元的合约交给爱立信(ERICb.ST)和华为HWT.UL,为其高速网络进行扩容和升级.
Mobily是沙特第二大运营商,计划加强数据服务,分析师称该领域有更大获利增长空间.
路透访问分析师平均预计,Mobily第四季净利增长5.1%至17.8亿里亚尔(4.65亿美元).2012年前九个月沙特电信总收入中,该公司占41%.
Mobily称,瑞典爱立信签署5.63亿里亚尔合约,中国华为签署4亿里亚尔合约.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
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