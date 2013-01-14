爱立信和华为获得沙特Mobily共计2.56亿美元合约

路透吉达1月13日 - 沙特阿拉伯电信服务提供商Etihad Etisalat(Mobily)7020.SE周日称,将总价值2.56亿美元的合约交给爱立信(ERICb.ST)和华为HWT.UL,为其高速网络进行扩容和升级.

Mobily是沙特第二大运营商,计划加强数据服务,分析师称该领域有更大获利增长空间.

路透访问分析师平均预计,Mobily第四季净利增长5.1%至17.8亿里亚尔(4.65亿美元).2012年前九个月沙特电信总收入中,该公司占41%.

Mobily称,瑞典爱立信签署5.63亿里亚尔合约,中国华为签署4亿里亚尔合约.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)

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