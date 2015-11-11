爱立信下调市场增长预估 关注网络以外业务

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透斯德哥尔摩11月10日 - 全球最大的移动网络设备制造商--爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周二下调市场增长预估，但表示可能会通过与数据网络供应商思科达成的新协议，增加主要业务--网络业务之外的其它业务。
这家瑞典公司预计，2014至2018年期间整体市场将以平均每年2-4%的速度增长，逊于其一年前估计的2013-2017年期间每年平均增长3-5%。
由于营收同比下滑7%，而且过去三年基本持平，爱立信今年以来一直举步维艰，引发外界对该公司未来能否在竞争激烈的市场中增长的质疑。
爱立信收低6.16%，报81.55瑞典克朗。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。