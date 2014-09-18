爱立信退出modems业务 将裁员约1000人

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透斯德哥尔摩9月18日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)首席执行官周四表示，该公司退出调制解调器(modems)业务的决定，意味着约1,000名员工将离开公司。
该业务雇用了大约1,600名员工，爱立信一年前从合资伙伴意法半导体(STM)(STM.PA)买断了剩余股份。爱立信称，其中部分员工将调往无线电网络业务下的研发部门。
“当然，这意味着大部分员工将不得不离开爱立信，”首席执行官Hans Vestberg对路透表示，不过现在给出具体数字还有点早。
截至第二季末，爱立信共雇用员工11.5万人。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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