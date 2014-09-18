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国际财经 | 2014年 9月 18日 星期四 16:38 BJT

爱立信退出modems业务 将裁员约1000人

路透斯德哥尔摩9月18日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)首席执行官周四表示，该公司退出调制解调器(modems)业务的决定，意味着约1,000名员工将离开公司。

该业务雇用了大约1,600名员工，爱立信一年前从合资伙伴意法半导体(STM)(STM.PA)买断了剩余股份。爱立信称，其中部分员工将调往无线电网络业务下的研发部门。

“当然，这意味着大部分员工将不得不离开爱立信，”首席执行官Hans Vestberg对路透表示，不过现在给出具体数字还有点早。

截至第二季末，爱立信共雇用员工11.5万人。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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