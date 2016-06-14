爱立信计划今夏裁员数千人 并考虑大规模削减成本--报载

路透斯德哥尔摩6月14日 - 报纸Svenska Dagbladet (SvD)周二援引匿名消息人士报导称，电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)计划在今年夏季裁减数千名员工，并考虑实施进一步的大规模成本削减，因为市场环境疲弱。

爱立信4月公布季度获利和营收均低于预期，公司称欧洲和拉丁美洲的网络支出放缓，导致公司需要进一步削减成本。但爱立信未说明削减规模将有多大。

报导称，爱立信计划今年夏天向3,000-4,000名员工发出裁员通知，而晚些时候可能还将有数千名员工被要求离职。

根据最新报告，截至第一季末，爱立信雇佣员工总数为115,300人，低于去年末的约116,300人。（完）