爱立信计划今夏裁员数千人 并考虑大规模削减成本--报载

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透斯德哥尔摩6月14日 - 报纸Svenska Dagbladet (SvD)周二援引匿名消息人士报导称，电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)计划在今年夏季裁减数千名员工，并考虑实施进一步的大规模成本削减，因为市场环境疲弱。
爱立信4月公布季度获利和营收均低于预期，公司称欧洲和拉丁美洲的网络支出放缓，导致公司需要进一步削减成本。但爱立信未说明削减规模将有多大。
报导称，爱立信计划今年夏天向3,000-4,000名员工发出裁员通知，而晚些时候可能还将有数千名员工被要求离职。
根据最新报告，截至第一季末，爱立信雇佣员工总数为115,300人，低于去年末的约116,300人。（完）
(编译 高琦 审校 汪红英)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。