欧洲个股：爱立信下调市场增长预估，关注网络以外业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透斯德哥尔摩11月10日 - 全球最大的移动网络设备制造商--爱立信(易利信,Ericsson) 周二下调市场增长预估，但表示可能会通过与数据网络供应商思科达成的新协议，增加主要业务--网络业务之外的其它业务。
这家瑞典公司预计，2014至2018年期间整体市场将以平均每年2-4%的速度增长，逊于其一年前估计的2013-2017年期间每年平均增长3-5%。
由于营收同比下滑7%，而且过去三年基本持平，爱立信今年以来一直举步维艰，引发外界对该公司未来能否在竞争激烈的市场中增长的质疑。
爱立信收低6.16%，报81.55瑞典克朗。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”