欧洲个股：爱立信下调市场增长预估，关注网络以外业务

路透斯德哥尔摩11月10日 - 全球最大的移动网络设备制造商--爱立信(易利信,Ericsson) 周二下调市场增长预估，但表示可能会通过与数据网络供应商思科达成的新协议，增加主要业务--网络业务之外的其它业务。

这家瑞典公司预计，2014至2018年期间整体市场将以平均每年2-4%的速度增长，逊于其一年前估计的2013-2017年期间每年平均增长3-5%。

由于营收同比下滑7%，而且过去三年基本持平，爱立信今年以来一直举步维艰，引发外界对该公司未来能否在竞争激烈的市场中增长的质疑。