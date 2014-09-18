欧洲个股：爱立信退出modems业务，将裁员约1,000人

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透斯德哥尔摩9月18日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信(易利信) 的首席执行官周四表示，该公司退出调制解调器(modems)业务的决定，意味着约1,000名员工将离开公司。
该业务雇用了大约1,600名员工，爱立信一年前从合资伙伴意法半导体(STM) 买断了剩余股份。爱立信称，其中部分员工将调往无线电网络业务下的研发部门。
“当然，这意味着大部分员工将不得不离开爱立信，”首席执行官Hans Vestberg对路透表示，不过现在给出具体数字还有点早。
截至第二季末，爱立信共雇用员工11.5万人。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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