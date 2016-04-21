爱立信首季获利不及预期 宣布进行业务重组

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透斯德哥尔摩4月21日 - 移动通信设备供应商爱立信(ERICb.ST)周四公布第一季营收和营业利润双双不及预期，公司宣布将重组业务以提振增长和效率。
爱立信表示，新的业务架构将由专注于客户类型和业务类型的部门所组成，并表示在移动宽带市场放缓的态势下，除了一项持续进行的节支计划外，已开始采取进一步的措施。
“我们对过去几年整体增长和获利形势并不满意，”爱立信执行长Hans Vestberg在一份声明中称。
可比营收下降1%。爱立信2015年集团营收按可比基础下滑5%，2014年为下滑2%。
营业利润为34.8亿瑞典克朗（4.28亿美元），高于上年同期的21.3亿克朗，但低于路透调查预估中值的43.7亿克朗。
公司营收则为522亿克朗，低于市场预估的546亿克朗。
爱立信称，北美、中国大陆和东南亚市场的成长，被欧洲和一些新兴市场的疲弱表现所抵消，并称年度重整费用将为40-50亿克朗，高于此前预估的30-40亿克朗。
毛利润率为33.3%，低于预估中值的35.4%。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 蔡美珍)
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