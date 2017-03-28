爱立信第一季将减记资产 新任CEO列出改革方向（更新版）

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路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周二表示，第一季将提列多达17亿美元的拨备、减记和重组费用，新任执行长Borje Ekholm列出他的策略，要带领这家公司走出10年来最严重的危机。

Ekholm周二提出的雷厉风行措施包括为旗下陷入亏损的媒体事业研究各种选项，同时要重整其业务规划、为运营商建构及管理网络等。

Ekholm是瑞典商界老将，同时也是爱立信董事会元老，他在1月接任执行长，投资人一直想知道他计划要如何因应市场不断缩小、以及面临中国华为及芬兰诺基亚(NOKIA.HE)竞争加剧等问题。

“恢复获利能力是关键，我们一开始将着重于将投资组合缩减至少数领域，并确保运营的效力和效率，”爱立信周二发布声明指出。

爱立信表示，将在第一季提列70-90亿克朗(7.97-10.2亿美元)的拨备，这些拨备是由“某些大客户项目近期的不利发展所引发”。

“是什么导致他们在第一季提列70-90亿克朗拨备呢？这是一大笔数额。我很奇怪，”Sentat Asset Management的基金经理Inge Heydorn说。他目前持有爱立信的空头仓位。

爱立信股价一度下跌4.6%，但到0926 GMT时跌幅缩窄到0.7%。过去一年该公司的股价累计下跌26%。

该公司估算，2017年的重组费用将达到60-80亿克朗，超过之前预估的30亿克朗，这其中的20亿克朗将记在第一季。

Ekholm表示，他预计采取措施之后，到2018年公司业绩会有很大的改善。

“除此之外，我确信爱立信至少可以将扣除重组费用的集团营业利润率在2016年的基础上提高一倍，”他说。(完)