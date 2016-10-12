爱立信第三季营业利润骤降94% 危机进一步加剧

路透斯德哥尔摩10月12日 - 瑞典电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)的危机在周三进一步加剧，这家全球最大的移动网络设备生产商公布，第三季营业利润骤降94%，而且核心网络部门销售额暴跌。

该公司股价在盘初跌逾17%，因该公司业绩已是连续第五个季度逊于分析师预期，而且还表示没有看到迅速改善的迹象。

爱立信的移动网络设备在发达市场中遭遇疲弱需求，而且还面临来自芬兰诺基亚(NOKIA.HE)以及中国华为的激烈竞争，其中诺基亚在与阿尔卡特合并后，受到巨大成本削减力度的提振。

爱立信目前也在裁减数千岗位，但却受到分析师及投资者诟病，认为其反应太过迟缓。Hans Vestberg在7月底被撤掉执行长职务，该公司目前仍在寻找接替人选。

“主要原因似乎是重要的企业区域网络(BAN)事业落差最大，”研究公司Redeye评论爱立信获利下滑时表示。

“市场情势，加上少了一位固定职的CEO，以及公司推动重大削减成本计划，没有什么可振奋人心的，”Redeye研究报告称。

爱立信声明稿称，计入13亿瑞典克朗的重整支出后，第三季营业利润大减至3亿瑞典克朗(3,480万美元)，上年同期为51亿克朗。

营收减少14%，至511亿克朗，其中核心网络部门营收大减近20%。

分析师预估中值为营业利润43亿克朗，营收536亿克朗。

“我们的业绩大幅低于原先预期，季底特别疲软，也偏离我们先前有关市场发展的看法，”代理CEO Jan Frykhammar表示。

“尚需进一步深入分析，但当前趋势短期内料将持续。”

爱立信表示，营收下滑主要受宏观经济环境疲软的市场拖累，像是巴西、俄罗斯及中东。欧洲的营收亦受到一些移动宽频项目已在2015年完成影响。

0834GMT，爱立信股价大跌16.49%，至51.65克朗，稍早触及八年低位50.50克朗。今年以来股价已下跌约37%。(完)