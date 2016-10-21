爱立信第三季营业利润同比骤降93%，北美市场营收下滑（更新版）

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路透斯德哥尔摩10月21日 - 全球最大的移动网络设备生产商--爱立信(Ericsson) (ERICb.ST)周五公布，第三季北美营收下滑，上周爱立信还刚刚发布了获利预警，凸显该公司已深陷危机。

这家公司还称，将推出更多削减成本措施，以应对日渐疲弱的移动宽带市场。

爱立信说，第三季北美营收下降8%，主要因一位客户减少移动宽带投资所致。欧洲、印度和中国大陆的营收较上年同期亦下滑。

该公司代理执行长Jan Frykhammar在声明中称，“2016上半年以来的行业负面趋势进一步加剧，影响到第三季营收，主要与移动宽带有关。”

“移动宽带覆盖面及容量销售均有下滑，在宏观经济环境疲软的市场，跌势尤为严重，”他并称。

爱立信上周发布获利预警，称季度营业利润料将下滑94%，营收也将剧减，这令投资者感到震惊。

电信公司支出下降，新的5G技术仍需时日，加上来自芬兰的诺基亚和中国华为的激烈竞争，都令爱立信疲于应对。

此外，自Hans Vestberg于7月离职后，该公司一直没有正式的执行长，也令其境况难上加难。在未考虑显而易见的候选人之后，爱立信可能会聘请一位在电信行业没有从业经历的人担任执行长。

爱立信自宣布计划裁减数以千计的岗位以来，其削减成本步伐一直比竞争对手诺基亚和阿尔卡特-朗讯缓慢。分析师称，第三季财报显示该公司在寻找新掌舵人之际，正面临着挑战。

爱立信周五证实，季度营业利率从上年同期的51亿瑞典克朗降至3亿瑞典克朗，降幅达93%，营收下降14%至511亿。(完)