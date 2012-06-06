爱立信：2017年前全球4G网络覆盖率将达50%

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透斯德哥尔摩6月5日电---爱立信(ERICb.ST)周二发布电信市场报告称，2017年以前，世界上50%人口将能够使用4G网络，用户将获得高速互联网接入，并可以使用智能手机下载视频和玩游戏。
智能手机上网推动数据流量大幅增加，提振高速网络的需求。
爱立信的报告认为，2017年以前，数据流量料增长15倍，尤其是视频。
尽管爱立信预计未来几年3G网络仍将是主要的技术，该公司估计对高速网络的需求意味着运营商不得不建设新的4G网络。
2017年以前，世界约50%的人将能够使用4G网络，2011年该比例为5%左右。爱立信在4G网络领域拥有主导性市场份额。
“这场革命的推动力来自智能手机、视频、云服务、互联网和端对端连接。”爱立信网络部门主管Johan Wiberg在报告发布後说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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