欧股业绩：爱立信第一季营业利润远低于预期，寄望中国快速推进4G网络

路透斯德哥尔摩4月23日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信) 周四公布的第一季营业利润不及市场预期。该公司表示，预计中国将继续快速推进4G网络，但短期内北美的业务仍继续迟滞。

爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于路透调查访问的分析师平均预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。

第一季营收为535亿克朗，基本与532亿的预估一致。毛利润率为35.4%，分析师的预测均值为37.1%。(完)