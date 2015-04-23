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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 14:13 BJT

欧股业绩：爱立信第一季营业利润远低于预期，寄望中国快速推进4G网络

路透斯德哥尔摩4月23日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信) 周四公布的第一季营业利润不及市场预期。该公司表示，预计中国将继续快速推进4G网络，但短期内北美的业务仍继续迟滞。

爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于路透调查访问的分析师平均预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。

第一季营收为535亿克朗，基本与532亿的预估一致。毛利润率为35.4%，分析师的预测均值为37.1%。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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