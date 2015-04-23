欧股业绩：爱立信第一季营业利润远低于预期，寄望中国快速推进4G网络

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透斯德哥尔摩4月23日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信) 周四公布的第一季营业利润不及市场预期。该公司表示，预计中国将继续快速推进4G网络，但短期内北美的业务仍继续迟滞。
爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于路透调查访问的分析师平均预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。
第一季营收为535亿克朗，基本与532亿的预估一致。毛利润率为35.4%，分析师的预测均值为37.1%。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。