欧股业绩：爱立信第二季营收与营业利润均好于预期，因北美业务稳定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透斯德哥尔摩7月17日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周五公布，第二季营收和营业利润均高于市场预期，因北美业务稳定下来。
第二季营业利润为36亿瑞典克朗(4.22亿美元)，高于路透调查访问的分析师预估中值28亿克朗；上年同期为40亿克朗。
爱立信营收为607亿克朗，分析师们预估为586亿克朗。毛利率为33.2%，分析师平均预测为34.7%。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”