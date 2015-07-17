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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 13:54 BJT

欧股业绩：爱立信第二季营收与营业利润均好于预期，因北美业务稳定

路透斯德哥尔摩7月17日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周五公布，第二季营收和营业利润均高于市场预期，因北美业务稳定下来。

第二季营业利润为36亿瑞典克朗(4.22亿美元)，高于路透调查访问的分析师预估中值28亿克朗；上年同期为40亿克朗。

爱立信营收为607亿克朗，分析师们预估为586亿克朗。毛利率为33.2%，分析师平均预测为34.7%。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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