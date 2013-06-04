爱立信预计2018年全球智能手机用户量将达45亿

路透斯德哥尔摩6月3日 - 爱立信(ERICb.ST)周一表示，全球智能手机用户数量到2018年将增加近三倍，从而推动移动互联网上数据使用的巨额增长，迫使运营商投资建设高速网络。

作为世界最大的移动互联网设备供应商，爱立信表示，预计全球智能手机用户量将在2018年达到45亿，高于其去年年底预测的33亿。2012年全球智能手机用户量为12亿。

爱立信表示，预计数据流量到2018年将增加12倍，主要受视频的推动，因移动用户日渐使用智能手机和平板电脑随时随地观看网络电影和电视。

爱立信称：“视频占据互联网数据流量的最大比重，在2018年年底前，预计年增长将达到60%左右。”

最近几年，智能手机销售的大幅增加令手机行业洗牌，诺基亚NOK1V.HE不再是行业头号供应商，苹果公司(AAPL.O)以市值计一度成为全球最大的手机供应商。

自去年9月苹果股价创出702.10美元收盘价的历史后，苹果股价已跌去44%，因投资者担心苹果能否继续维持其创新速度，并担心来自三星电子(005930.KS)等的竞争。三星电子目前是世界最大的智能手机销售商。

日本索尼(6758.T)、韩国LG (066570.KS)和中国中兴通讯(000063.SZ)以及一系列其他较小规模的手机制造商也希望在这个有利可图的市场分得一杯羹。

可以观看视频、玩游戏和随时随地上网的手机销量在过去几年中飙升，使本已负荷沉重的网络益发拥堵，迫使运营商投入巨资部署新设备，以提高负载能力。

数据流量在2012年第一季度到2013年同期内翻番。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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