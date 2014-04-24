爱立信将网络部门一分为二

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透斯德哥尔摩4月24日 -全球最大的移动电信设备制造商--爱立信(ERICb.ST)周四称，将把网络部门一分为二，因通讯技术对软件和互联网的依赖程度加深。
爱立信称，将为移动电信设备成立一个单独的部门，名为Radio；另一个部门叫Cloud & IP。原网络部门主管Johan Wibergh仍将领导这两个新部门。
爱立信执行长Hans Vestberg在声明中称，虽然爱立信在无线电基站(无线基地台)等移动电信设备领域明显居第一，但在基于通讯的云技术和网路协定(IP)领域还是个挑战者。
“在转型的市场中，我们将加大努力，以捕捉虚拟化和云技术领域的机遇，以我们在核心网络所拥有的领先地位上建构业务，”Vestberg说。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
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