爱立信将在瑞典裁员 涉及三千多个岗位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透斯德哥尔摩10月4日 - 瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson) (ERICb.ST)周二宣布，计划在瑞典的生产、研发、销售部门裁撤3000个岗位，另外还将裁掉约900名咨询顾问。
但爱立信在声明中称，未来三年或将在瑞典招聘1,000名研发人员。该公司称其成本效益计划正在按部就班的推行。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。