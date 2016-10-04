爱立信将在瑞典裁员 涉及三千多个岗位

路透斯德哥尔摩10月4日 - 瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson) (ERICb.ST)周二宣布，计划在瑞典的生产、研发、销售部门裁撤3000个岗位，另外还将裁掉约900名咨询顾问。

但爱立信在声明中称，未来三年或将在瑞典招聘1,000名研发人员。该公司称其成本效益计划正在按部就班的推行。(完)