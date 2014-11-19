爱立信称2020年智能手机用户数有望增长逾一倍

路透斯德哥尔摩11月18日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)周二预计，2020年前全球智能手机用户数料增加逾一倍，并推动移动数据流量增长七倍。

爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机用户数料升至61亿户，高于2014年的27亿户，因新兴市场中越来越多的人购买廉价智能手机，而不是功能机。

“趋势稳定，基本成长要素维持不变。”爱立信《移动报告》的项目经理Peter Jonsson对路透表示。

爱立信认为2014到2020年间，移动数据流量将增长七倍，6月时该公司曾预估2013到2019年移动数据流量料成长九倍。Jonsson表示，两次预测数据出现差异，是因为2014年的起始点较高。

智能手机更多使用移动数据，主要是视频，增加了移动数据流量。爱立信称，到2020年时视频流量预计将占到整体移动流量的55%，高于2014年时的45%。

爱立信表示，5G技术料将在2020年正式投入商业使用。

新一代移动电话技术预计不但可以实现更高的数据传输速度，还适用于品种繁多的可连接设备上。(完)

(编译 洪曦; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。