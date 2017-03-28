爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
爱立信在一份声明中称，将在第一季减记资产，估计会影响营业利润30-40亿瑞典克朗(3.42-4.56亿美元)。其估计今年的重组费用将达到60-80亿克朗，其中20亿克朗将记在第一季中。
该公司还称，第一季将提列估计70-90亿克朗与某些大客户项目相关的拨备。
其在另一份声明中称，已任命Fredrik Jejdling担任新的网络部门主管。Jejdling目前是网络服务部门主管。另外其任命Peter Laurin担任管理服务部门主管，任命Ulf Ewaldsson担任数字服务部门主管。(完)
(编译 王洋; 审校 刘秀红)
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路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
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