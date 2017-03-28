爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用

路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。

爱立信在一份声明中称，将在第一季减记资产，估计会影响营业利润30-40亿瑞典克朗(3.42-4.56亿美元)。其估计今年的重组费用将达到60-80亿克朗，其中20亿克朗将记在第一季中。

该公司还称，第一季将提列估计70-90亿克朗与某些大客户项目相关的拨备。

其在另一份声明中称，已任命Fredrik Jejdling担任新的网络部门主管。Jejdling目前是网络服务部门主管。另外其任命Peter Laurin担任管理服务部门主管，任命Ulf Ewaldsson担任数字服务部门主管。(完)