爱立信中兴和解 中兴将支付专利费

路透斯德哥尔摩1月20日电---电信设备巨头爱立信(ERICb.ST)与竞争对手中兴通讯(000063.SZ)就专利纠纷达成和解，後者将向爱立信支付专利使用费。

爱立信不愿透露中兴通讯支付专利使用费的数额，中兴通讯则否认支付专利使用费高达5亿欧元（6.45亿美元）的传言。

爱立信发言人Fredrik Hallsten称：“诉诸法律往往都是不得已而为之，我们非常高兴能与中兴通讯解决争议。”

“我们已与世界各地的厂商签署了超过90份专利协议，现在中兴通讯也加入到这个行列中，”爱立信首席知识产权官Kasim Alfalahi在声明中称。

爱立信去年4月在德国、英国和意大利起诉中兴通讯侵犯其数项专利权。

中兴通讯周四称，将撤销在中国针对爱立信的诉讼。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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