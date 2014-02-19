专访：爱立信押注非洲3G电信市场

路透约翰内斯堡2月18日 -全球最大移动通信基础设施供应商--爱立信(Ericsson)正押注第三代(3G)行动通讯服务未来几年仍将主导快速增长的非洲移动宽带市场，因为最新的4G智能手机对当地消费者而言仍然过于昂贵。

非洲电信业快速发展，成为当地经济增长的一个缩影。世界银行预计，宽带覆盖率增长10%将为经济产出带来1.4个百分点的贡献。

不过爱立信估计，虽然高速移动互联用户到2019年时料将增长九倍多，从今天的7,500万增至7亿，但是85%的用户仍将使用3G。

爱立信撒哈拉以南非洲主管Fredrik Jejdling向路透记者表示，尽管该公司正在非洲推进4G网络发展，但目前发展重点为移动电视以及运营和商务支持系统。

“我们公司认为，除非消费端支付能力到位，否则技术难以真正升级，”Jejdling在采访中称。

爱立信还称，非洲40%的通信流量通过该公司设备传输。该公司核心业务为网络搭建与运营。(完)

(编译 朱晓军；审校 许娜)

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