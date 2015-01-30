ST二重预亏约78亿元 股票可能将在年报公布后终止上市

路透上海1月30日 - 中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司601268.SS周五发布业绩预亏公告，经初步测算，预计2014年将亏损78亿元人民币左右，亏损额同比大增逾一倍，因行业产能过剩、产品价格大幅下滑等所致，而公司股票可能将在去年年报披露后终止上市。

公告指出，业绩预亏的主要原因包括：公司当前所处的行业产能过剩，主导产品市场需求未明显回暖，导致市场竞争激烈，产品价格大幅下滑，公司订单持续减少，带息负债沉重，财务费用较高，导致公司继续发生经营性亏损。

此外，受宏观经济影响，客户资金周转紧张，导致货款回收困难，尽管公司加大了货款催收力度，但仍出现了大量应收账款账龄延长、逾期额度增大的情况，发生资产损失的风险较大，公司调整了应收账款坏账计提比例，计提应收账款坏账准备金额增加；公司还对固定资产和在建工程计提了减值准备，另计提了辞退福利。

*ST二重2013年亏损额为32.07亿元。

公司表示，因公司股票已被上海证券交易所暂停上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司2014年经审计的净利润为负值，公司股票将可能在2014年年报披露后终止上市。

上海证券报报导指出，若*ST二重退市，公司将成为继长航油运之后，第二家因业绩原因而被动退市的央企上市公司。

此外*ST二重和其控股股东中国第二重型机械集团均有债券尚未到期兑付，其中二重集团中票付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付；*ST二重企业债将于2015年10月14日到期。（完）

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(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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