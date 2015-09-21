西班牙央行总裁称若加泰罗尼亚宣布独立 则视为自动退出欧元区

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透马德里9月21日 - 西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)表示，如果该国富庶的东北部地区加泰罗尼亚宣布独立，那么该区域将被视作自动脱离欧元区，并可能由此退出欧盟。
林德周一指出，周日的地区选举结果带来了紧张与不确定性，可能引发加泰罗尼亚单方面宣布独立，这正影响到西班牙和加泰罗尼亚的银行业。
林德表示，欧洲央行的货币刺激政策正在起效，该央行将继续执行这一政策，直至实现欧洲央行略低于2%的通胀目标。
他还说，只要当选政府继续实施当前的财政整顿政策，他对即将公布的大选结果并不担心。西班牙大选结果料将在年底前公布。
林德说，西班牙银行业可能开始新的巩固进程。(完)
(编译 高琦/汪红英；审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。