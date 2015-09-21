西班牙央行总裁称若加泰罗尼亚宣布独立 则视为自动退出欧元区

路透马德里9月21日 - 西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)表示，如果该国富庶的东北部地区加泰罗尼亚宣布独立，那么该区域将被视作自动脱离欧元区，并可能由此退出欧盟。

林德周一指出，周日的地区选举结果带来了紧张与不确定性，可能引发加泰罗尼亚单方面宣布独立，这正影响到西班牙和加泰罗尼亚的银行业。

林德表示，欧洲央行的货币刺激政策正在起效，该央行将继续执行这一政策，直至实现欧洲央行略低于2%的通胀目标。

他还说，只要当选政府继续实施当前的财政整顿政策，他对即将公布的大选结果并不担心。西班牙大选结果料将在年底前公布。

林德说，西班牙银行业可能开始新的巩固进程。(完)