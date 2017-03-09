金属期市：伦铜触及七周低位，Escondida铜矿供应问题或将缓解

路透墨尔本3月9日 - 伦敦期铜周四下跌，此前强劲的美国就业数据提高了本月升息的可能，且有迹象显示全球最大铜矿供应受扰的情况可能不久就会缓解。

0030 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨5,719美元，上日微幅收低。稍早伦铜触及5,710美元，为1月20日以来最低。

上海期交所期铜跌1.3%至每吨46,620元人民币(6,747美元)。

LME期镍跌1.5%；上海期镍挫跌逾6%，因菲律宾国会可能不会批准强硬派环境部长的任命，有可能会有新的部长上任。菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)因环境恶化而关闭数座矿场，新部长或许对矿场较为宽容。

美国2月民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放缓，但经济基本面仍然稳固。

周三公布的数据显示，德国1月工业生产增幅超过预期，得益于机械、汽车和其它资本财的需求强劲，反映出德国这个欧洲最大经济体在2017年开局稳健有力。

进口超预期导致中国2月惊现贸易逆差，为三年来首见。

澳洲矿业巨擘必和必拓周三表示，可能试着重启位于智利的全球最大铜矿Escondida的生产，一旦罢工超过30天将会动用临时工。(完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 王颖/张荻)