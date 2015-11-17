中国专家建议构造eSDR超主权货币体系 应对全球流动性困局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月17日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋指出，有效规则缺失与新技术演进，加剧了现有国际货币体系的内在不稳定，可尝试发行eSDR，构造超主权货币体系，以实现全球流动性的有序供应和管理。
他在上海证券报撰文称，要从根本上创造性地改革和完善现行国际货币体系，构造超主权货币则成为在理想与现实之间更加吸引人的方案。通过创建一种与主权国家脱钩、能有效协调各方利益和实现共赢的超主权国际货币体系，可以实现全球流动性的有序供应和管理。
“我们认为，可以尝试发行eSDR，并不断优化和完善，来构建一套新型的超主权货币跨国支付清算体系，从而适当缓解主权货币主导下的传统货币体系缺陷，也有助于应对全球‘流动性困局’。”姚余栋在文章中表示。
中国人民银行行长周小川于2009年提出超主权储备货币方案，其认为SDR（特别提款权）具有超主权储备货币的特征和潜力，未来应充分发挥SDR的作用，拓宽SDR使用范围。
姚余栋指出，目前SDR的发行尚未建立发行准备机制，距离真正的超主权货币还非常遥远，而且既受到发达国家基于国际政治和利益考量的影响，也受制于IMF并不稳定的运行框架和危机后影响力的下降。
对此，或许可以跳出陷入困局的现有发行机制，在IMF和成员国的共同努力下，探索建立“全球央行”的机制雏形，并尝试基于数字货币规则的创新，即eSDR。
“2017年后，即日本和欧洲央行量宽结束后，全球流动性短缺可能较明显，则可尝试发行eSDR以补充主权货币留下的全球流动性缺口。”姚余栋说。
他并称，与SDR相比，eSDR应尝试在储备功能之外的拓展，并直接对接应用场景，如拓展到支付、金融交易计价，例如可允许个别国家发行eSDR计价的主权债券。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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