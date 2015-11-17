中国专家建议构造eSDR超主权货币体系 应对全球流动性困局

路透北京11月17日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋指出，有效规则缺失与新技术演进，加剧了现有国际货币体系的内在不稳定，可尝试发行eSDR，构造超主权货币体系，以实现全球流动性的有序供应和管理。

他在上海证券报撰文称，要从根本上创造性地改革和完善现行国际货币体系，构造超主权货币则成为在理想与现实之间更加吸引人的方案。通过创建一种与主权国家脱钩、能有效协调各方利益和实现共赢的超主权国际货币体系，可以实现全球流动性的有序供应和管理。

“我们认为，可以尝试发行eSDR，并不断优化和完善，来构建一套新型的超主权货币跨国支付清算体系，从而适当缓解主权货币主导下的传统货币体系缺陷，也有助于应对全球‘流动性困局’。”姚余栋在文章中表示。

中国人民银行行长周小川于2009年提出超主权储备货币方案，其认为SDR（特别提款权）具有超主权储备货币的特征和潜力，未来应充分发挥SDR的作用，拓宽SDR使用范围。

姚余栋指出，目前SDR的发行尚未建立发行准备机制，距离真正的超主权货币还非常遥远，而且既受到发达国家基于国际政治和利益考量的影响，也受制于IMF并不稳定的运行框架和危机后影响力的下降。

对此，或许可以跳出陷入困局的现有发行机制，在IMF和成员国的共同努力下，探索建立“全球央行”的机制雏形，并尝试基于数字货币规则的创新，即eSDR。

“2017年后，即日本和欧洲央行量宽结束后，全球流动性短缺可能较明显，则可尝试发行eSDR以补充主权货币留下的全球流动性缺口。”姚余栋说。

他并称，与SDR相比，eSDR应尝试在储备功能之外的拓展，并直接对接应用场景，如拓展到支付、金融交易计价，例如可允许个别国家发行eSDR计价的主权债券。（完）