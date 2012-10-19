ESM对银行业资本重组或将在2013年实现--法政府消息人士

路透布鲁塞尔10月19日电---一名法国政府消息人士周四表示,欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)对处境困难的银行直接进行资本重组,或将在2013年第一季末对部分银行实施.

该消息人士简单透露了欧盟领导人在布鲁塞尔的会谈情况.其表示,欧盟峰会达成一致,将在2012年底之前建立银行业联盟的法律框架,争取在2014年初之前,将欧洲的6,000家银行置于欧洲央行(ECB)的直接监管之下.

这名匿名消息人士称,"银行业监管方面达成协议.法律框架将在2012年底前被采用,2013年期间欧洲央行将逐步承担起监管责任."

"一旦监管落实到位,直接资本重组便将可行.这意味着我们希望在2013年进行直接资本重组...可能在1月或2月.我不会在这方面押注.至少需要在第一季让这变为现实."(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛/徐文焰

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