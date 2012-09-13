香港《信报》：ESM加购债计划欧债沉着现转机

（9月13日社评）

德国宪法法院昨天裁定欧洲稳定机制(ESM)没有违宪,虽则判决有附带条件,但结果意味ESM可以如期在10月启动,联同欧洲央行上周公布的直接货币交易(OMT)购债计划,可以无上限买入负债国的主权债券,大幅提振市场信心.照目前情形看,ESM加上OMT,使危机外溢和欧罗区的解体风险已大为降低.

据西班牙首相拉霍伊前天向外透露,该国正考虑寻求欧洲央行新购债计划的援助,但强调提请并非主权性的援助.很明显,西班牙巨大的公共财政压力和银行坏账问题是欧债危机当前最大的风险源头.资料显示,西班牙目前也要面对10月到期逾270亿欧罗的债务再融资压力.

如今德国宪法法院裁定ESM并无违宪,解除了市场对法院否决的风险恐惧,而且可望下月正式启动.另按OMT的购债方案,将透过购入1-3年期的债券,锁定收益曲线的短期部分,使这部分债券的利率下降,此举显然有助”欧猪国家”减轻融资周转成本的负担压力,在削赤的巨大压力下得到喘息机会,并获得经济改革的时间之机.

欧债危机这一连串发展,包括欧洲央行的新购债计划,确实筑起了一堵有效的防火墙,令西班牙和意大利得到一定程度的保护,安抚市场的惊惶情绪,也稳定了投资者的信心,一旦市场情绪稳定,相信也有助压低负债国整体的债券收益曲线.

然而也清楚看到,欧洲央行出手,只能起稳定市场作用,归根究柢,要走出债务泥潭,必须依赖负债国对内部经济进行结构性改革,压缩过度膨胀的公共开支,调整内部生产要素价格,提高竞争力.基於欧盟和欧洲央行如今已不断加固防火墙,相信欧债危机进一步恶化的机会正在下降.

本周末段,欧罗区财长在塞浦路斯举行会议,讨论有关银行业联盟、援助希腊和西班牙等议题,相信之後可以看到欧债危机最新演进的清晰轮廓.但无论如何,ESM启动加上OMT计划,已成为堵截危机恶化的有效防御工具,令欧债问题展露转机.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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