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国际财经 | 2015年 7月 16日 星期四 15:26 BJT

ESM总裁警告称没有第三轮援助希腊银行体系将崩溃

路透柏林7月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周四警告指出，如果希腊得不到第三轮援助，希腊银行体系将崩溃，这将对整个欧元区产生冲击。

“如果每件事情都泡汤，那希腊银行体系将崩溃，”雷格林对德国ARD电视台说，他并指出，希腊最大的四家银行之间存在系统性关联。

“如果一个国家最大的四家系统性相关银行都无法正常运营了，这将不仅仅只是给希腊带来严重后果，还会影响到整个欧元区，”雷格林说。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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