ESM总裁警告称没有第三轮援助希腊银行体系将崩溃

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林7月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周四警告指出，如果希腊得不到第三轮援助，希腊银行体系将崩溃，这将对整个欧元区产生冲击。
“如果每件事情都泡汤，那希腊银行体系将崩溃，”雷格林对德国ARD电视台说，他并指出，希腊最大的四家银行之间存在系统性关联。
“如果一个国家最大的四家系统性相关银行都无法正常运营了，这将不仅仅只是给希腊带来严重后果，还会影响到整个欧元区，”雷格林说。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。