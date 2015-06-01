独家：欧洲纾困基金深受低报酬所苦 拟变更投资纲要

路透柏林5月29日 - 根据路透所见到的欧洲稳定机制(ESM)和德国财政部文件，欧洲纾困基金正在寻求修订其投资纲要，以期能买进较低评级的债券。

ESM的文件显示，截至3月底，ESM的800亿欧元实收资本有逾半数投资在负收益率的资产。

为了避免产生经常性损失，ESM希望能修改投资纲要，以便能够投资回报更高的风险较高资产。ESM系于2012年成立，向陷于困境的欧元区成员国提供金融协助。ESM是由欧元区国家所缴付的资金所支持。

根据路透所见到的文件，德国财政部已致函给国会预算委员会，要求委员会批准这些改变。ESM投资纲要的变更需要欧元区某些国家国会的通过。

德国副财长Steffen Kampeter在信中表示，由于极低利率的环境，这项修订是有必要的。“这(低利率环境)可能导致实收资本的亏损，”Kampeter表示。

ESM一发言人称，去年运营录得盈利，且预计2015年不会亏损，尽管利率处于异常低水平，可能降低预期中的资本投资回报。

欧洲央行的购债计划已推动公债收益率(殖利率)下跌，最高评级的债券回报率极低，甚至为负值。

ESM估计，债券收益率为负值将令其今年的总收益抹去3,100万欧元，而若持有这些证券直至到期，则将进一步抹去2,400万欧元。

该机构已经采取措施降低对收益率为负值证券的风险敞口，包括投资非欧元投资工具。尽管如此，仍将有约三分之一的资产投资的利率为负。

ESM理事会因此在5月20日同意放松投资政策指导，提高非欧元区国家债券的占比。该机构还将把最低资产评级从AA降至A。

ESM预计，这份调整提案对其投资组合的信用质量不会有重大影响。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。