独家：欧洲纾困基金深受低报酬所苦 拟变更投资纲要

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林5月29日 - 根据路透所见到的欧洲稳定机制(ESM)和德国财政部文件，欧洲纾困基金正在寻求修订其投资纲要，以期能买进较低评级的债券。
ESM的文件显示，截至3月底，ESM的800亿欧元实收资本有逾半数投资在负收益率的资产。
为了避免产生经常性损失，ESM希望能修改投资纲要，以便能够投资回报更高的风险较高资产。ESM系于2012年成立，向陷于困境的欧元区成员国提供金融协助。ESM是由欧元区国家所缴付的资金所支持。
根据路透所见到的文件，德国财政部已致函给国会预算委员会，要求委员会批准这些改变。ESM投资纲要的变更需要欧元区某些国家国会的通过。
德国副财长Steffen Kampeter在信中表示，由于极低利率的环境，这项修订是有必要的。“这(低利率环境)可能导致实收资本的亏损，”Kampeter表示。
ESM一发言人称，去年运营录得盈利，且预计2015年不会亏损，尽管利率处于异常低水平，可能降低预期中的资本投资回报。
欧洲央行的购债计划已推动公债收益率(殖利率)下跌，最高评级的债券回报率极低，甚至为负值。
ESM估计，债券收益率为负值将令其今年的总收益抹去3,100万欧元，而若持有这些证券直至到期，则将进一步抹去2,400万欧元。
该机构已经采取措施降低对收益率为负值证券的风险敞口，包括投资非欧元投资工具。尽管如此，仍将有约三分之一的资产投资的利率为负。
ESM理事会因此在5月20日同意放松投资政策指导，提高非欧元区国家债券的占比。该机构还将把最低资产评级从AA降至A。
ESM预计，这份调整提案对其投资组合的信用质量不会有重大影响。(完)
(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。