欧洲政经：欧元区纾困基金ESM可能转变为欧洲货币基金--欧元集团主席

“在我看来，ESM应该在设计、协商和监控未来计划方面发挥主导地位。ESM未来可能通过制定各国报告，确保客观的宏观经济分析，从而被赋予更广泛的预防性使命，正如国际货币基金组织(IMF)现在的做法一样，”他说。