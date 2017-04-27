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债券 | 2017年 4月 27日 星期四 16:54 BJT

欧洲政经：欧元区纾困基金ESM可能转变为欧洲货币基金--欧元集团主席

路透布鲁塞尔4月27日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四在欧洲议会称，欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism, ESM)未来可能转变为一只欧洲货币基金。

“在我看来，ESM应该在设计、协商和监控未来计划方面发挥主导地位。ESM未来可能通过制定各国报告，确保客观的宏观经济分析，从而被赋予更广泛的预防性使命，正如国际货币基金组织(IMF)现在的做法一样，”他说。

“进一步增强(欧元区)的一种方式，是将ESM进一步转变为一只欧洲货币基金，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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