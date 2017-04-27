欧洲政经：欧元区纾困基金ESM可能转变为欧洲货币基金--欧元集团主席

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
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路透布鲁塞尔4月27日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四在欧洲议会称，欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism, ESM)未来可能转变为一只欧洲货币基金。
“在我看来，ESM应该在设计、协商和监控未来计划方面发挥主导地位。ESM未来可能通过制定各国报告，确保客观的宏观经济分析，从而被赋予更广泛的预防性使命，正如国际货币基金组织(IMF)现在的做法一样，”他说。
“进一步增强(欧元区)的一种方式，是将ESM进一步转变为一只欧洲货币基金，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。