独家：ESMA要求欧洲主权信用评级发布的规定时间段进一步缩短

路透伦敦7月5日 - 消息人士对路透表示，欧洲证券和市场管理局(ESMA)已要求信用评级机构在伦敦时间周五晚上9-11点之间公布发布欧洲主权信用评级报告，时间段进一步缩短。

他们称，这是为了打造“更公平的竞争环境”。

按照欧盟规定，标普、惠誉、穆迪和DBRS等评级机构对于欧洲国家的信用评级审查，必须设定计划公布的日期。

ESMA已经要求发布信用评级的时间要在周五晚间、相关地区市场收市之后。

但这造就了一些差别。标准普尔倾向于在伦敦时间下午5-6点(目前为1600-1700GMT)公布大部分的评估，其他主要评级机构则倾向于稍晚公布其评估。

对市场来说，这也造成了问题。当欧洲盘结束时，美国交易还在如火如荼地进行，这意味着可能因评等调整而波动的期货和衍生品，还在交易当中，可能对只在欧洲的投资者不利。

“这是身为一家监管机构的部分任务，要确保有公平的竞争环境，”一位不愿具名的消息人士对路透表示。

该消息人士表示，没有正式的文件，但评级机构已知道ESMA所求所想的。

ESMA不愿对其是否要求调整置评。一家评级机构消息人士对路透表示，上周中时评级机构首次接获指导方针。

有关标普是否已被告知将发布时间推至每周五晚间稍晚，标普发言人未予置评。

惠誉称其持续“依据欧盟监管规定发布主权评级。”

穆迪称“主权评级是按照我们的主权评级政策以及监管义务来发布的。”

DBRS称已在遵守指导方针。

尽管ESMA上周推动调整发布时间，但周五有部分欧洲评级审查仍在欧洲主要市场休市后不久发布。但第一位消息人士称，预计这些机构将开始统一步调。

“我们希望看到(发布时间)集中一些。”(完)