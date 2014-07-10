《焦点》葡萄牙必利胜银行股东财务状况堪忧，波及全球市场

不过，此问题周四波及全球市场，让人清楚地回想起葡萄牙等南欧国家刚刚摆脱的严重债务和经济危机。

“Espirito Santo事件已经发酵了一段时间，现在则突然爆发，无疑将给这个才退出援助计划的国家带来困扰，”Spiro Sovereign Strategy的主管Nicholas Spiro称。

**存在“重大违规”**

投资者担心的根源在于，必利胜银行及其股东Espirito Santo金融集团将会受到ESI何种程度的牵连。这两家控股公司都由Espirito Santo家族控制，该家族是欧洲最大的银行世家之一，在1869年创办了必利胜银行。

5月，审计人员发现在卢森堡注册的控股公司ESI存在“重大违规行为”。必利胜银行曾表示，这些违规行为恐损及该行声誉。这部分归因于必利胜银行曾经出售ESI发行的债券，外界担心ESI可能至少无法按时向部分债权人偿债。

必利胜银行称，对Espirito Santo家族控股企业的风险敞口规模达9.8亿欧元，而Espirito Santo金融集团已为ESI债务拨备了7亿欧元。

据知情人士透露，该家族及其控股公司很难偿还债务，因此他们正在考虑进行债换股，并可能要求宽限偿债时间。该家族还在针对旗下控股企业制定重组计划。

“情况愈演愈烈，ESI和Espirito Santo金融集团、甚至必利胜银行都可能无法控制，”Jefferies驻伦敦的信用分析师Tom Jenkins称。(完) (编译 张荻/王丽鑫/许娜；审校 王兴亚)