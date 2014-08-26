独家：葡萄牙Espirito Santo家族企业濒临破产 最后关头举债求生

路透里斯本8月25日 - 据知情消息称，葡萄牙Espirito Santo家族的商业帝国在2014年上半年濒临破产的时候发行了50亿欧元(66亿美元)新债。

消息人士称，这些债券是通过一份复杂的跨洋计划发售的，其中包括巴拿马和欧洲的企业。其中多数债务都落到圣灵银行(BES)BES.LS及其客户名下，加重了导致该行在本月早前接受国家援助的财务困境。

据知情消息人士称，路透发现的这一在最后关头进行的借款策略目前正受到葡萄牙金融监管当局的审查，当局在试图确定这么做是否合法。

这显示葡萄牙最大的家族企业在尽一切可能挽救自己的商业帝国，不惜将家族事务与当时还是葡萄牙最大上市银行的圣灵银行事务搅在一起。直到最近为止，该家族还是圣灵银行的单一最大股东。

有145年历史的Espirito Santo集团濒临破产在全球市场激起轩然大波，也惊动了葡萄牙政商界。

监管机构和检控方正在审查，看这场崩盘的背后是否可能存在欺诈行为。知情人士透露，调查中监管机构正在审核今年上半年发行的债券是如何打包、推销并出售给客户的。

该家族旗下的伞形公司(umbrella company)Espirito Santo International(ESI)目前处在法庭保护状态，无法获得置评。圣灵金融集团(ESFG)ESF.LS也因同样原因而无法要求置评。在圣灵银行接受援助后新成立的银行Novo Banco拒绝就这些债券发表评论。该行指出，之前发布的声明中已经表示，Espirito Santo家族企业发行的这些短期债券将会得到偿还。

Espirito Santo家族的问题在5月曝光，当时有消息称，总部设在卢森堡的ESI面临严重财务困难，账目中也存在很多会计违规问题。ESI部分持有ESFG的股份，后者总部亦在卢森堡并持有圣灵银行的很大一部分股权。

葡萄牙监管机构在年初时已经得知这些问题，后来发布公开声明，要求该家族对购买旗下问题企业发行债券的银行客户给予偿还。根据圣灵银行的公开声明，截至2013年底，出售给该银行零售客户的短期债券约有17亿欧元。

**新债**

据知情人士透露，由于面临偿还银行客户债务的压力，Espirito Santo家族企业共计发行了偿还价值为50亿欧元的新债。

知情人士称，这些债券的还本时间长达40年，不过利率却十分优厚，为7%。他们补充说，这些债券亦以“大幅贴现”发行。

他们称，这些债券最初出售给ESFG旗下的ES Bank Panama(ESBP)，然后转移到另一家与该家族有关的企业。ESBP在巴拿马城的业务目前已经关闭，找不到该银行的人对此置评。巴拿马银行业监管机构--巴拿马银行监督管理局(Superintendencia de Bancos de Panama)的一位发言人称，该机构正在对这些债券进行分析，目前不能发表具体评论。

知情人士称，这些债券后被打包成新的债务，偿还年限则远远短于最初的40年，然后出售给圣灵银行的客户。Espirito Santo家族利用所谓的特殊目的实体(special purpose entities)将长期债务转换为短期债。这些实体是一些专门成立的公司，经常用于为企业持有和重组债务，以便让这些债务不出现在企业的资产负债表上。

圣灵银行在上半年财报中宣布提列大规模一次性损失，其中11亿欧元支出是因为先前有四家不知名的特殊目的实体向圣灵银行客户发行债券。葡萄牙央行称，当时圣灵银行的账目中并没有反映这些实体的情况，这违反了葡萄牙的金融规定。

围绕这些实体发生的损失是圣灵银行今年上半年共计亏损36亿欧元的主要原因之一。由于亏损严重，葡萄牙当局于8月3日宣布了对该行的援助计划。根据援助计划，该行已分拆为好坏两家银行。

Espirito Santo家族已对旗下多数其它企业申请债权人保护，这些企业的资产包括酒店和保险公司。(完)

(编译 白云/郑茵 审校 杜明霞/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。