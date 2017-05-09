美股业绩：迪士尼业绩受ESPN成本增加拖累，盘后股价下跌

路透5月9日 - 华特迪士尼(Walt Disney) 周二公布，有线电视业务季度营收涨幅小于预期，获利下降，因主要获利来源体育网络ESPN成本上升。

华特迪士尼是全球最大的娱乐公司，盘后股价下挫3.2%。

迪士尼季度获利好于分析师预期，受益于翻拍《美女与野兽》卖座及主题乐园业务增长。

不过有线电视业务营业利润下降近3%至17.9亿美元。

该公司称这是因为大学美式足球季后赛(College Football Playoff)时间调整，以及美国职篮联盟(NBA)节目的合约费率调涨，导致ESPN节目成本上升。

“ESPN持续成为问题--此刻人们在想或许他们应该把它卖掉算了，”Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth说道。

包括ESPN和以年轻观众为主的迪士尼频道在内的有线电视业务营收，增长2.7%至40.6亿美元。

据财务数据和分析公司FactSet StreetAccount，分析师平均预测此项业务营收为40.9亿美元。

迪士尼的整体营收增长2.8%至133.4亿美元，但低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的134.5亿美元。

截至4月1日的第二季度，公司净利增至23.9亿美元，每股盈余1.50美元，上年同期分别为21.4亿美元和1.30美元。

该公司的主题公园业务营收第二季增长9.5%至43亿美元，主要受去年6月中国上海迪士尼乐园开张的提振。

据FactSet，分析师此前预计这部分营收为42.7亿美元。