ESPN将裁员数百人--消息

消息人士称体育频道ESPN将裁员300-400人，并关闭在丹佛的一间办公室，裁员规模为ESPN员工总数的4%-6%。ESPN为迪士尼集团旗下最挣钱部门，近期刚刚获得美网公开赛的独家转播权。这位要求匿名的消息人士称，ESPN将继续为其他岗位雇佣新员工，且此次裁员为ESPN内部运作决定，不反映迪士尼集团的整体运作情况。路透