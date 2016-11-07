科技企业essDOCS对LME新的电子仓单凭证系统发起挑战

路透伦敦11月4日 - 金融科技企业essDOCS执行长Alexander Goulandris称，该公司已推出一套追踪仓库所存储商品的电子系统，类似于伦敦金属交易所(LME)在测试的那套，旨在收集该公司其他产品用户的整体持仓情况。

香港交易所(0388.HK)旗下LME本周宣布，将推出一项为期一年的试运行计划，以LME的LMEshield电子系统追踪不在LME系统内的中国仓储金属。

LMEshield是一套仓库商品凭证电子系统。两年多前，中国青岛港发生重复质押金属仓单骗贷的丑闻后，在金属业及银行业者的要求，这套系统应运而生。

近年来，总部位于马耳他的私营企业essDOCS已经成为航运及贸易金融市场电子文档的全球领先提供商。

执行长Goulandris称，该公司正在向仓库电子文档进发，并且“能够和LMEshield媲美”。

“凡是在LME仓库存有货物，都可以要求所在仓库在我们的平台发布一项持有凭证。从某种程度上讲，我们是挑战者，”他告诉路透。

瑞士大宗商品贸易商托克(Trafigura)旗下的物流及仓储部门Impala Terminals，6月时表示已在西班牙金属仓库使用essDOCS电子仓库文件系统。

一名知情行业消息人士表示，力拓(RIO.L)在蒙古的矿场已经使用essDOCS与一家客户完成数笔铜金属交割。

Goulandris表示，essDOCS希望透过“一站购足”方式扩大规模。

“多重登入的复杂性及使用多种不同平台，会消除掉电子解决方案的好处，”他称。

他表示，essDOCS正在研究为秘鲁及墨西哥的工厂提供仓库凭单，但目前拒绝透露进一步细节。

“在LME之外，有一些大型仓库营运商发行非LME凭证，我们正与他们进行深入协商。”(完)